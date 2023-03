Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Versicherungskennzeichen, dafür mit mehr als 1,7 Promille, unterwegs

Rudolstadt (ots)

Gestern Abend wurde ein 38-Jähriger in der Saalfelder Straße in Rudolstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die eingesetzten Beamten konnten an dem genutzten E-Roller kein Versicherungskennzeichen feststellen, sodass der nunmehr Beschuldigte sich dementsprechend verantworten muss. Darüber hinaus ergab eine Atemalkoholmessung bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,7 Promille, sodass im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme erfolgte.

