FW Ratingen: Kind eingeklemmt - Feuerwehr Ratingen kommt mit Seife!

Ratingen-Mitte, Stadionring, 13:25 Uhr, 26.06.23

Am frühen Nachmittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an den Stadionring in Ratingen gerufen. Ein kleines Kind war beim Spielen zwischen die metallenen Rundrohre einer Sitzkombination gerutscht und steckte nun fest. Die erst eintreffenden Kräfte beruhigten das kleine Mädchen und brachten als erste Hilfsmöglichkeit Seife ins Spiel. Zeitgleich bereitete die Besatzung des Löschfahrzeuges die Rettung mit schwerem, hydraulischem Gerät vor.

Glücklicherweise konnte das Kind durch den Flüssigseifeneinsatz befreit, von der Notärztin untersucht und unverletzt wieder an die Aufsichtspersonen übergeben werden.

Schreck in der Nachmittagsstunde - Alles gut gegangen!

Die Feuerwehr Ratingen war mit der Berufsfeuerwehr, den Standorten Mitte und Lintorf, sowie dem Rettungsdienst im Einsatz.

