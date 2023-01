Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Lieferdienst und Bäckerei - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Plieningen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag (23.01.2023) auf Dienstag (24.01.2023) in eine Filiale eines Pizzalieferservice an der Gablenberger Hauptstraße und in eine Bäckerei an der Filderhauptstraße eingebrochen. Die Täter hebelten an der Gablenberger Hauptstraße im Zeitraum von Montag, 23.00 Uhr bis Dienstag, 10.30 Uhr eine Nebeneingangstür auf und durchwühlten sämtliche Schränke. Sie brachen außerdem zwei Kassen auf und stahlen Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. An der Filderhauptstraße hebelten am Dienstag zwischen 01.00 Uhr und 01.15 Uhr Unbekannte die Eingangstür auf und gelangten so in den Verkaufsraum und in den Kellerraum. Sie stahlen mehrere hundert Euro, sowie eine Palette mit Getränken. Zeugen, die etwas zum Einbruch an der Gablenberger Hauptstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden. Zeugen, die Wahrnehmungen zum Einbruch an der Filderhauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell