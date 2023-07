Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Raubtaten im Stadtnorden gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach zwei versuchten Raubtaten am Mittwoch, 26. Juli 2023, sucht die Polizei den oder die unbekannten Täter sowie Zeugen. Zunächst war ein Unbekannter gegen 19.15 Uhr maskiert in ein Lebensmittelgeschäft an der Wiebringhausstraße in Hassel gegangen und hatte dort eine 61-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht. Als diese ihn aufforderte, den Laden zu verlassen, flüchtete der Täter mit einer erbeuteten Getränkedose auf einem schwarzen Fahrrad. Die Zeugin beschrieb den männlichen Täter als etwa 16 bis 19 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, eine Sturmhaube in Camouflage-Optik sowie weiße Einmalhandschuhe.

Am späteren Abend, gegen 22.45 Uhr, betrat ein Täter einen Kiosk am Goldbergplatz in Buer und forderte auch hier unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Mitarbeiterin des Geschäfts auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Nachdem sich die 55 Jahre alte Angestellte weigerte, flüchtete der Täter ohne Beute ebenfalls auf einem dunklen Fahrrad in Richtung Hochstraße. Der Räuber ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine athletische Figur, war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Er trug eine schwarze FFP2-Maske sowie schwarze Handschuhe und hatte eine schwarze Tasche dabei.

Ob es sich bei den beiden Sachverhalten um denselben Täter handelt, ist unklar. Hinweise zu dem oder den Gesuchten bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell