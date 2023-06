Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(jsa) Am 09.06.2023, gg. 18:56 Uhr kam es in der Rintelner Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stößt mit dem Außenspeigel seines Kfz gegen einen, in der Rintelner Brennerstraße ordnungsgemäß in eine Parkbucht abgestellten Pkw. Anschließend entfernt sich dieser, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751/9646-0 zu melden.

