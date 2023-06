Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw alleinbeteiligt gegen Baum gefahren

Rinteln-Möllenbeck (ots)

(ps) Am Freitag, dem 09.06.2023, gegen 15:23 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall auf der B238 zwischen Möllenbeck und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gekommen. Hierbei hat ein 44-jähriger aus Rinteln mit einem VW die Bundesstraße in Richtung Möllenbeck befahren, ist in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Baum geprallt. Durch den Verkehrsunfall ist der Beteiligte verletzt mit einem Rettungswagen in ein Klinikum transportiert worden.

Während der Unfallaufnahme haben sich Hinweise auf eine eingeschränkte Fahrtüchtigkeit ergeben, weshalb der Führerschein des Beteiligten beschlagnahmt worden ist.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der Pkw ist abgeschleppt worden.

