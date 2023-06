POL-NI: Brand eines Pkw im Rintelner Stadtgebiet

Bad Nenndorf (ots) - (he.) Am Mittwochmorgen um 3:45 Uhr wird durch eine Polizeistreife in einem Mehrfamilienhaus in Bad Nenndorf in der Schillerstraße ein Feuerschein im Treppenhaus hinter der Eingangstür festgestellt. Die Polizeistreife konnte die Hauseingangstür nicht öffnen und schlug die Scheibe der Tür ein, um das Feuer im Treppenhaus zu löschen. Kurze Zeit ...

