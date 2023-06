Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Papierstapel im Treppenhaus und Papiertonne brennen.

Bad Nenndorf (ots)

(he.) Am Mittwochmorgen um 3:45 Uhr wird durch eine Polizeistreife in einem Mehrfamilienhaus in Bad Nenndorf in der Schillerstraße ein Feuerschein im Treppenhaus hinter der Eingangstür festgestellt. Die Polizeistreife konnte die Hauseingangstür nicht öffnen und schlug die Scheibe der Tür ein, um das Feuer im Treppenhaus zu löschen. Kurze Zeit später konnten die eingesetzten Polizisten an der Hauswand des gleichen Hauses eine qualmende Papiertonne feststellen. Die Papiertonne wurde von der Hausfassade entfernt, damit das Feuer nicht auf das Haus überging. Die Feuerwehr Bad Nenndorf wurde zum Löschen der Papiertonne gerufen. Seitens der Polizei Bad Nenndorf wird um Zeugenhinweise zu den Brandlegungen gebeten. Hinweise auf einen Verursacher bitte telefonisch an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723-74920.

