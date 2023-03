Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Sachbeschädigung an Sporthalle

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen zwischen Sonntag, 10.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr mehrere Steine gegen die Sicherheitstür des Notausgangs einer Schulsporthalle in der Friedrichstraße in Kirchheim am Neckar. Hierdurch zersplittertet die Verglasung und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar in Verbindung zu setzen.

