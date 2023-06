Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte/Stolzenau - PKW touchiert und geflüchtet

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagnachmittag, den 05.06.2023, erstattete ein Ehepaar aus Uchte Anzeige bei der Polizei Stolzenau wegen Verkehrsunfallflucht, nachdem sie an ihrem PKW, einem grauen VW T-Roc, erhebliche Beschädigungen durch Kratzer an der der gesamten Fahrerseite feststellten.

Da der PKW an dem Tag an mehreren Örtlichkeiten geparkt wurde, ist der Unfallort noch nicht sicher bestimmbar. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen könnte der T-Roc jedoch am Montag zwischen ca. 11.30 und 13.10 Uhr auf einem Grünstreifen am Hof Frien in Uchte beschädigt worden sein. Darüber hinaus stand der PKW u.a. von 10 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz einer Hautarztpraxis in Stolzenau.

Der Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Der Schaden wurde auf über 7500 Euro geschätzt.

Die Polizei Stolzenau bittet um Zeugenhinweise, die unter 05761/90200 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell