Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Katalysator gestohlen - Einbrüche -

Fulda (ots)

Katalysator gestohlen

Fulda. In der Arleser Straße im Ortsteil Horas stahlen Unbekannte in der Nacht vom 22. zum 23. Januar den Katalysator eines VW Golf, der am Straßenrand abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden. Unbekannte brachen am Samstagabend (28.01.), zwischen 19.55 Uhr und 20.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Ostpreußenstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Bargeld. Es entstand circa 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eichenzell. Unbekannte brachen am Samstagabend (28.01.), zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "In den Schlagwiesen" ein. Dazu hebelten die Täter ein Erdgeschossfenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Ein Mehrfamilienhaus in der Eduard-Goebel-Straße wurde am Samstag (28.01.), zwischen 16.15 Uhr und 22.30 Uhr, zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und Ausweisdokumente im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden. In der Dorfstraße im Ortsteil Schweben versuchten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (27.01.) und Sonntagmorgen (29.01.) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter scheiterten am Rollladen eines Fenster und hinterließen 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell