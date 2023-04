POL-COE: Ascheberg, Herbern, Bernhardstraße/ Werkzeuge gestohlen

Coesfeld (ots) - Durch das Hebeln an einer Terrassentür gelangten Unbekannte am Samstag (1.4.) in ein Wohnhaus an der Straße Am Sternbusch. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen. Die Tatzeit liegt zwischen 11.15 und 18 Uhr. In diesem Zusammenhang fiel im Umfeld sowohl am Freitag (31.03.) als auch am Samstag ein schwarzes Auto mit einer Städtekennung aus ...

mehr