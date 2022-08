Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Fahren unter Alkoholeinfluss +++ Verkehrsunfallflucht

Delmenhorst (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitagnachmittag, gegen 16:55 Uhr, stellten Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle in Brake fest, dass der Fahrzeugführer eines PKW Opel, ein 44-jähriger aus Brake, alkoholisiert am Steuer saß. Der Alkoholwert betrug 0,61 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

-Zeugenaufruf-

Am Freitagvormittag, zw. 10:40 - 10:50 Uhr, wurde auf dem Lidl-Parkplatz in Brake, Am Stadion, ein geparkter PKW Opel (grau) durch einen unbekannten PKW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden an dem beschädigten Opel beträgt 1.000 Euro.

Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake, 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell