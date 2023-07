Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unfall in der Gebersheimer Straße mit etwa 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Frauen und ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag (31.07.2023) gegen 06.30 Uhr in der Gebersheimer Straße in Rutesheim ereignete. Eine 58 Jahre alte Suzuki-Fahrerin fuhr vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs auf einen Linienbus, der sich vor ihr befand und verkehrsbedingt abbremsen musste, auf. Die 58 Jahre alte Frau und ihre 64-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 57 Jahre alte Busfahrer und die zwei Fahrgäste blieben unverletzt. Jedoch waren der Bus und auch der Suzuki nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den sich anschließenden Straßenreinigungsarbeiten wurde der ankommenden Verkehr über das benachbarte Industriegebiet umgeleitet.

