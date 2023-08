Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unbekannte stehlen Räder

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (28.07.2023) 18.00 Uhr und Montag (31.07.2023) 15.00 Uhr stahlen noch unbekannte Täter insgesamt acht Räder von Neuwagen, die auf einem Abstellplatz eines Autohauses in der Straße "Im Langen Feld" in Murr geparkt waren. Die Unbekannten bockten die beiden PKW auf Pflastersteine auf, die sie vor Ort vorfanden, und demontierten die Reifen samt Felgen. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 82306-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Steinheim an der Murr zu melden.

