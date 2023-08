Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: 44-Jähriger und Komplize stehlen Parfüm

Ludwigsburg (ots)

Wegen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Großbottwar gegen einen 44-jährigen Tatverdächtigen, der am Dienstag (01.08.2023) gegen 16.00 Uhr vermutlich gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen in einem Drogeriemarkt in der Sonnenbergstraße in Großbottwar Parfüm gestohlen haben soll. Nachdem die beiden Männer der 42-jährigen Filialleiterin in der Parfümabteilung aufgefallen waren, verließ der noch Unbekannte plötzlich den Drogeriemarkt, wobei seine mitgeführte Stofftasche auffällig ausgebeult schien. Als er den Ausgang passierte, löste der Diebstahlsalarm aus. Zeitgleich begab sich auch der 44-Jährige in Richtung des Ausgangs, worauf die 42-Jährige ihn jedoch ansprach und, aufgrund ihrer vorausgegangenen Beobachtung, ins Büro bat. Hierauf ergriff auch der 44-Jährige die Flucht und riss sich los, als die Filialleiterin versuchte ihn festzuhalten. Passanten und Kunden wiesen eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Großbottwar, die sich zufällig in der Nähe aufhielt, auf den Flüchtenden hin. Hierauf konnte der 44-Jährige von den beiden Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm fanden die Polizisten vier Parfüm-Testerflaschen in dreistelligem Gesamtwert auf. Nach dem zweiten Tatverdächtigen wurde gefahndet, allerdings konnte er nicht mehr festgestellt werden. Der Mann soll etwa 180 cm groß und zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Er trug eine rote Baseballkappe, eine graue Hose, ein helles T-Shirt und hatte eine Sonnenbrille auf. Darüber hinaus hatte er eine Stofftasche, mit einem Logo eines Einkaufsmarkts darauf, dabei. Hinweise zu dem Unbekannte nimmt der Polizeiposten Großbottwar telefonisch unter 07148 1625-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

