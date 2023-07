POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haren (ots) - Am Freitag zwischen 15 und 15.15 Uhr wurde in Haren an der Straße Neuer Markt auf dem dortigen Innenstadt-Parkplatz, ein anthrazitfarbener Ford Kuga angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter Tel: 0593272100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 ...

