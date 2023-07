POL-EL: Haren - Ford beschädigt

Lingen (ots) - Am Sonntag kam es gegen 10.30 auf der Bremer Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletz. Ein 83-Jähriger war auf seinem Pedelec auf dem Radweg entlang der Bundesstraße in Richtung Bawinkel unterwegs. Als er in Höhe der Einmündung der Holthauser Straße nach links abbog, übersah er den Mini eins 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei schwer ...

mehr