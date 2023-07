Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland - Mehrere Brandeinsätze am Sonntag

Emsland (ots)

Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu mehreren Einsätzen alarmiert. Gegen 15 Uhr geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Mitsubishi während der Fahrt auf der B402 in Meppen. Der Fahrer konnten den Pkw rechtzeitig auf einem Parkplatz abstellen. Verletzt wurde niemand. In Sustrum geriet gegen 17 Uhr ein mit Stroh beladener Anhänger aus unbekannter Ursache in Brand und brannte komplett aus. Auch hier wurde niemand verletzt. Gegen 18.30 Uhr kam es zu einem Brand einer Rundballenpresse an der Bardelstraße in Freren. Durch das Feuer geriet zudem eine etwa ein Hektar große Fläche in Brand. Zu einem weiteren Einsatz kam es gegen 19.35 Uhr am Feldweg in Esterwegen. Hier geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses durch einen Blitzeinschlag in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf das erste Obergeschoss sowie auf die rechte Seite des Erdgeschosses über. Alle fünf Anwohner konnten das Wohnhaus verlassen und blieben unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

