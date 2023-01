Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss mit PKW unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein 37-Jähriger aus Landstuhl ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw gefahren. Gegen 00:40 Uhr wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße kontrolliert. Hierbei schlug den Beamten die Alkoholfahne des Fahrzeugführers entgegen. Ihm wurde ein Atemtest angeboten, demnach lag sein Pegel bei 0,98 Promille. Gegen ihn wurde Ordnungswidrigkeitenverfahren ein-geleitet. Seinen PKW musste er stehen lassen. |me

