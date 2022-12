Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Streitigkeiten in einer Bar

Mannheim-Innenstadt (ots)

In der Nacht des 18.12.2022 um 05:35 Uhr, kam es in einer Bar in den Quadraten I7 in der Mannheimer Innenstadt zwischen einer 4-köpfigen Gruppe und 2 weiteren Personen zu einer Auseinandersetzung. Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten, endete diese in einer Körperverletzung. Die beiden Geschädigten wurden von der 4-köpfigen Gruppe angegriffen und gingen im Verlauf der Auseinandersetzung zu Boden. Die vier Täter konnten unerkannt flüchten. Die Geschädigten wurden hierbei nur leicht verletzt. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621- 17412580 zu melden.

