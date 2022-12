POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Gartenhauses an der K4160 Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim-Innenstadt (ots) - Am Samstag dem 17.12.2022, im Zeitraum von 02:00 bis 08:30 Uhr kam es, bei einer in den Mannheimer H-Quadraten ansässigen Gaststätte, zu einem Einbruch. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf noch unbekannte Art in die Gaststätte und brach dort gewaltsam aufgestellte Spiel- und Zigarettenautomaten auf. Anschließend entwendeten ...

