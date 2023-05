POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.05.2023 mit Be-richten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Neuenstein: 900 Liter Diesel entwendet - Zeugen gesucht

Trotz günstigerer Dieselpreise konnte ein Unbekannter in Neuenstein offenbar nicht genug tanken. An zwei in der Robert-Bosch-Straße und Max-Eyth-Straße abgestellten Sattelzugmaschinen wurden zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 6 Uhr, die Tankdeckel gewaltsam aufgebrochen und knapp 900 Liter Diesel im Wert von geschätzten 1.350 Euro entwendet. Wer hat etwas gesehen? Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 07941 9300 vom Polizeirevier Öhringen entgegengenommen.

Öhringen: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Schillerstraße in Öhringen ein Verkehrsunfall, bei dem einer der Beteiligten einfach weiterfuhr. Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 30-Jährige die Schillerstraße in Richtung Autobahn. Vor ihr scherte ein anderes Fahrzeug plötzlich ein und touchierte ihren Audi. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1.500 Euro. Der andere Beteiligte fuhr jedoch einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Knapp 2.000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter am Montagmorgen auf einem Parkplatz eines Schuhgeschäfts in der Schillerstraße in Öhringen. Eine 73-Jährige parkte ihren Ford Fiesta gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz. Als sie um 10.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie den Schaden. Unter der Telefonnummer 07941 9300 nimmt das Polizeirevier Öhringen Hinweise entgegen.

Künzelsau: Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall

Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro und 2 Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Montagmittag auf der Kreisstraße 2373 zwischen Morsbach und Künsbach. Auf der schmalen Straße fuhr ein 21-Jähriger mit seinem BMW vermutlich zu weit links und kollidierte frontal mit dem Mercedes CLA eines 40-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Beteiligten mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Künzelsau: Kupferkabel von Baustelle entwendet

Ein 78 Meter langes Kupferkabel wurde zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr und Montag, 14.30 Uhr, von Unbekannten in der Günther-Ziehl-Straße in Kupferzell entwendet. Die Diebe verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Rohbau und zerlegten das Kabel vermutlich mit einer Flex. Wer konnte etwas Verdächtiges beobachten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

