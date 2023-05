Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montag in Buchen und flüchtete anschließend. Eine 53-Jährige hatte ihren Nissan Juke gegen 8.50 Uhr in der Haagstraße am unteren Parkdeck eines Discounters abgestellt. Als sie gegen 18.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Haßmersheim: Mit Mofa vor Polizei geflüchtet

Ein 15-Jähriger floh am Montagabend in Haßmersheim mit seinem Mofa vor einer Streife des Polizeireviers Mosbach. Die Polizeistreife forderte den 15-Jährigen gegen 17.55 Uhr in der Ehrenmalstraße zum Anhalten auf. Der Mofa-Fahrer gab jedoch sofort Gas und versuchte in Richtung Lessingstraße zu flüchten. Während einer kurzen Verfolgungsfahrt kam es zwischen dem Streifenwagen und dem Mofa zu einer Berührung, woraufhin der Jugendliche zu Fall kam, sich jedoch sofort aufrappelte und weg rannte. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung zu Fuß auf. Hierbei stürzte ein Polizeibeamter und verletzte sich so schwer, dass er nicht mehr dienstfähig war. Der flüchtige Jugendliche konnte in der Nähe durch eine weitere Streife festgenommen werden. Der 15-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und an seine Eltern überstellt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen, da er weder eine Fahrerlaubnis, noch eine Versicherung für das Mofa hatte. Am Streifenwagen und an dem Mofa entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell