POL-PDNR: Kradfahrer verletzt

Bad Hönningen (ots) - Am Mittwochmorgen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ariendorfer Straße in Bad Hönningen. Beim Wenden mit einem Betonmischer beschädigte der Fahrer das Bankette der Zufahrt zu einem Wohnhaus, sowie die Überfahrtbrücke. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

mehr