Asbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in einem Einkaufsmarkt in Asbach zu einem "Blitzeinbruch". 2 bisher unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln der Eingangstüre in den Markt. Dort hebelten die Täter zwei Zigarettenschränke im Kassenbereich auf und entwendeten eine bisher unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der ...

