POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl - beide amtl. Kennzeichen NR-GI 93

Rheinbreitbach (ots) - Am 21.12.2022 kam es gegen 08 Uhr in der Hauptstraße in Rheinbreitbach zu einem Verkehrsunfall. Ein Fußgänger wollte an einer Einmündung die Straßen queren. Zeitgleich beabsichtigte eine PKW-Fahrerin, nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei rollte sie mit dem Vorderreifen über den Fuß des Querenden. Glücklicherweise blieb ...

