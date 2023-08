Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Wohnungseinbruch in den Favoritegärten

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (02.08.2023) zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Favoritegärten" im Ludwigsburger Norden ein. Mutmaßlich über eine aufgehebelte Balkontüre stiegen die Täter in die Wohnung ein und durchsuchten im Anschluss sämtliche Schränke und Regale. Nach ersten Ermittlungen fiel den Tätern kein Diebesgut in die Hände. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell