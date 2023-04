Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Zeugenaufruf der Bundespolizei Trier nach Bundesliga-Spiel

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Samstag, 22.4.2023, 15:30 Uhr, fand in Sinsheim das Bundesliga-Spiel TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln statt.

Die Rückreise nach Köln traten mehrere Fußball-Fans mit dem Zug an. Ermittlungen zufolge sollen sich bei Einfahrt der Regionalbahn 25442 gegen 22:40 Uhr in den Bahnhof Urmitz ca. 50 vermummte Personen mit mehreren PKW aus dem Zulassungsbezirk Berlin dort aufgehalten haben. Bei Halt des Zuges versuchten die Personen die im Zug befindlichen Kölner Fans anzugreifen. Dies konnte nur durch Verschließen der Türen verhindert werden. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte flohen die Aggressoren mit ihren PKW in unbekannte Richtung.

Zur Aufklärung des Vorfalls bittet die Bundespolizei Trier um Mithilfe. Wer kann Angaben zu den Tätern (Personenbeschreibungen, Auffälligkeiten, Bekleidung, etc.) oder Tathandlungen machen? Wer kann Angaben zu Fahrzeugen mit Berliner Kennzeichen im Bereich Mühlheim-Kärlich / Bahnhof Urmitz machen?

Sachdienliche Hinweis nimmt die Bundespolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 - 43678-0 entgegen.

