BPOL-TR: Deutscher mit 33 Fahndungstreffern

Trier (ots) - Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 14. - 17.4.2023 in der Güterstraße, Firmengelände Deutsche Bahn, ein Stromaggregat der Marke Honda. Das Aggregat stand auf einem dort abgestellten Triebfahrzeug. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Trier Stefan Döhn - Pressesprecher - Telefon: 0651 - 43678-1009 ...

