Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (02.08.2023) gegen 19:00 Uhr kam es im Heinzenberger Weg in Sachsenheim zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 18-jähriger Hyundai-Lenker befuhr den Heinzenberger Weg von Kleinsachsenheim kommend in Richtung Hohenhaslach. Hier soll ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mittig der Fahrbahn entgegengekommen sein. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 18-Jährige mit seinem Hyundai nach rechts aus und geriet zunächst in den Straßengraben. Anschließend kollidierte sein Fahrzeug mit einem Stein, weshalb es weiter nach rechts abgewiesen wurde. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer fuhr ohne anzuhalten weiter. An dem Hyundai entstand ein Sachsachen von rund 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell