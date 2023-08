Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Drei Laptops im Gesamtwert von etwa 2.500 Euro stahl ein noch unbekannter Täter, der zwischen Mittwoch (02.08.2023) 15.00 Uhr und Donnerstag (03.08.2023) 07.10 Uhr in einen Kindergarten in der Friedrich-Kraut-Straße in Vaihingen an der Enz einbrach. Der Unbekannte konnte sich über ein Fenster, dessen Scheibe er einschlug, Zugang ins Innere verschaffen. Im Kindergarten trat er eine verschlossene Tür auf und gelangte so in ein Büro. Dort öffnete er gewaltsam drei leere Geldkassen und entwendete letztlich drei Laptops, die sich in einem Schrank befanden. Der Täter hinterließ einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu wenden.

