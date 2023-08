Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Einbruch in der Bondorfer Straße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (02.08.2023) 18:40 Uhr und Donnerstag (03.08.2023) 01:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Bondorfer Straße in Mötzingen ein. Mutmaßlich hebelten sie hierzu die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchsuchten im Anschluss sämtliche Wohnräume, ob ihnen hierbei Beute in die Hände fiel, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0 oder herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten.

