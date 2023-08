POL-LB: Weil der Stadt: WhatsApp-Betrüger ergaunern mehrere tausend Euro

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (02.08.2023) 18:40 Uhr und Donnerstag (03.08.2023) 01:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Bondorfer Straße in Mötzingen ein. Mutmaßlich hebelten sie hierzu die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchsuchten im Anschluss sämtliche Wohnräume, ob ihnen hierbei Beute in die Hände fiel, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der ...

