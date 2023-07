POL-AUR: Südbrookmerland/Moordorf - Wohnhaus brannte

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Wohnhaus brannte

In einem Wohnhaus in Moordorf ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet im Rotkehlchenweg der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 12 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dafür wurde der Brandort beschlagnahmt.

