Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Einbruch in Arztpraxis

Esens - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Einbruch in Arztpraxis

In eine Arztpraxis in Wittmund ist am Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis im Birkenweg. Es wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz an der Straße Taddigshörn in Bensersiel kam es vergangene Woche zu einer Unfallflucht. Zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, touchierte ein Unbekannter mit einem Fahrzeug einen VW Tiguan an der Beifahrertür. Vermutlich passierte der Unfall beim Ein- oder Ausparken. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04462 9110.

