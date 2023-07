Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Ortsschild gestohlen

Am Wochenende haben Unbekannte ein Wiesmoorer Ortsschild gestohlen. Die Täter montierten in der Zeit von Samstag, 8 Uhr, bis Montag, 19.30 Uhr, das Ortsausgangsschild an der B436 in Richtung Friedeburg ab und entwendeten es. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Südbrookmerland/Victorbur - Einbruch in Lagerhalle

Zu einem Einbruch kam es in Victorbur. Unbekannte betraten zwischen Freitag, 13 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, in der Straße Am Ringkanal ein Grundstück und stiegen dort in eine Lagerhalle ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde unter anderem Werkzeugzubehör entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder sonstige Beobachtungen in dem Bereich nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Norden mit einem Pedelec-Fahrer kollidiert. Die 69-jährige Frau fuhr gegen 14.45 Uhr mit einem Mitsubishi auf der Johann-Christian-Reil-Straße in Richtung Norddeich. Aus der Ufke-Cremer-Straße kam ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer und nahm der Autofahrerin offenbar die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der 87-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Großefehn/Timmel - Unfallflucht

Am Montag hat sich in Timmel eine Unfallflucht ereignet. Gegen 17 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter auf der Leerer Landstraße im Vorbeifahren einen geparkten BMW. Der rote BMW 2er stand auf einem Parkstreifen gegenüber einem dortigen Lebensmittelmarkt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

