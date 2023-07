Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - 34 Verstöße bei Verkehrskontrolle in der Innenstadt

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - 34 Verstöße bei Verkehrskontrolle in der Innenstadt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit Fokus auf Radfahrende im Straßenverkehr hat die Polizei am Dienstag in Aurich mehr als 30 Verstöße festgestellt. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten kontrollierten tagsüber überwiegend Radfahrer, Pedelec-Fahrer und E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt, vornehmlich im Bereich der Fußgängerzone. Insgesamt stellten die Polizisten hierbei 34 Verstöße fest. In 29 Fällen fuhren Radfahrer unerlaubt durch die Fußgängerzone. Ihnen droht ein Bußgeld in Höhe von 25 Euro. Vier weitere Verstöße wurden festgestellt, weil Radfahrer das Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. In diesen Fällen liegt das Bußgeld bei 55 Euro. Darüber hinaus wurde ein Rotlichtverstoß geahndet. Hier droht ein Bußgeld von mindestens 60 Euro und ein Punkt in Flensburg. Derartige Kontrollen werden auch weiterhin sowohl angekündigt als auch ungekündigt im Zuständigkeitsbereich der Polizei Aurich/Wittmund stattfinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell