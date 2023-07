Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Werdum - Versuchter Einbruch

Esens/Bensersiel - Unfallflucht

Friedeburg - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Werdum - Versuchter Einbruch

Am Sonntag hat ein Unbekannter in Wirdum versucht, in ein Haus einzubrechen. Gegen 17.45 Uhr schlug eine männliche Person die Fensterscheibe eines Hauses in der Straße Gastriege ein und wollte sich Zutritt zu verschaffen. Der Unbekannte wurde jedoch gestört und flüchtete fußläufig. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Esens/Bensersiel - Unfallflucht

In Bensersiel kam es am Wochenende zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, touchierte ein derzeit unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz der Hafenanlage einen Betonpfeiler und einen Parkscheinautomaten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

Friedeburg - Unfallflucht

Am Montag gegen 17.30 Uhr kam es in Friedeburg auf der Wieseder Straße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vom Endelweg nach links in die Wieseder Straße und übersah hierbei einem Mercedes Sprinter. Es kam zum Zusammenstoß. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Es soll sich um einen älteren Herrn mit grauem Haar und Brille gehandelt haben. Möglicherweise fuhr er einen dunklen Audi. Bei dem Unfall dürfte der Wagen vorne links beschädigt worden sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell