Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstagabend auf der Westgaster Brücke in Aurich zugetragen hat. Gegen 19 Uhr soll eine bislang unbekannte männliche Person eine Gruppe von fünf Kindern bedroht haben. Die Kinder gaben an, einen erwachsenen Mann auf der Westgaster Brücke gegrüßt zu haben, worauf dieser offenbar aggressiv reagierte und ihnen Gewalt androhte. Die Kinder flüchteten daraufhin mit ihren Fahrrädern. Der Mann wird beschrieben als schlanke Erscheinung mit braunen Locken und dunklem Teint. Auffällig waren laut Beschreibung zwei abstehende Zöpfe mittig auf dem Oberkopf. Der Mann trug eine rote Jacke und eine dunkle Hose. Nach dem Vorfall soll er in Richtung "Großes Sett" gegangen sein. Die Polizei bittet Personen, die den beschriebenen Mann an dem Abend gesehen haben oder Hinweise geben können, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - E-Bike gestohlen

Unbekannte haben in Norden ein E-Bike entwendet. Das schwarze Rad der Marke Gazelle stand zum Tatzeitpunkt in der Raiffeisenstraße. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 18.20 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Großefehn/Holtrop - Pedelec gestohlen

In Holtrop wurde am Donnerstag ein Pedelec gestohlen. Ein bislang Unbekannter entwendete in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr das verschlossen abgestellte Rad der Marke KTM im Heerweg. Das Pedelec hat einen rot-grün-schwarzen Rahmen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Auseinandersetzung im Supermarkt

In einem Supermarkt am Dreekamp in Aurich hat am Freitag ein bislang Unbekannter einen 26-jährigen Mann angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen versuchte das mutmaßliche Opfer gegen 18.35 Uhr eine verbale Auseinandersetzung zwischen einer Mitarbeiterin und einem derzeit unbekannten jungen Mann zu schlichten. Der Unbekannte soll den 26-Jährigen daraufhin geschlagen und getreten haben. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung eines Geschäfts für Heimtierbedarf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04941 606215.

