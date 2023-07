Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Carolinensiel - Unfallflucht/Esens - Unfall mit Hund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Unfallflucht

Am Wochenende kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Carolinensiel. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß in der Straße Am Harlesiel gegen die Beifahrertür eines grauen VW. Dieser war dort in der Zeit von Freitag, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, ordnungsgemäß geparkt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Esens - Unfall mit Hund

Freitagnachmittag hat es einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Hund gegeben. Ein 88-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Mazda auf der Hauptstraße in Richtung Bensersiel. Gegen 16.20 Uhr, auf Höhe der Kreuzung L5/ Westerburer Polder, überquerte ein unangeleinter Hund von links die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Hund, der als groß mit rot-braunem langen Fell beschrieben wird, lief nach dem Unfall in Richtung Warfsweg weg. Die Polizei sucht nun den Hundehalter. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell