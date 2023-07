Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Holzunterstand fing Feuer

Aurich/Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Am Sonntag hat es in Aurich einen Brand gegeben. Aus bisher ungeklärter Ursache begann ein Holzunterstand in der Wallinghausener Straße zu brennen. Das Feuer beschädigte im weiteren Verlauf die angrenzende Garage. Der Schaden wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Ermittlungen dauern an.

