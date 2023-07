Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Mittegroßefehn - Sachbeschädigungen/Aurich - Auto beschädigt/Ostersander - Widerstand gegen Polizeibeamte

Kriminalitätsgeschehen

Mittegroßefehn - Sachbeschädigungen

In der Nacht auf Sonntag kam es in der Kanalstraße in Großefehn zu zwei Sachbeschädigungen. Unbekannte haben zum einen eine angeschraubte Zeitungsrolle von der Wand gerissen und zum anderen einen in der Nähe befindlichen Briefkasten beschädigt. Wer Hinweise auf die Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Auto beschädigt

Unbekannte haben am Wochenende einen schwarzen VW Passat in Aurich zerkratzt. Die Täter beschädigten in der Zeit bis Sonntag, 14 Uhr, das Auto, welches in der Brandenburger Straße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Ostersander - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntagabend wurde der Polizei in Ostersander eine alkoholisierte, männliche Person gemeldet, die auf der Schirumer Straße lag. Als die Beamten eintrafen, verhielt sich der 20-Jährige zunehmend aggressiv. Im weiteren Verlauf trat er einem Polizeibeamten mit dem Fuß ins Gesicht. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,7 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

