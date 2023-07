Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht vor Eisdiele/Rechtsupweg - Unfall unter Alkoholeinfluss

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht vor Eisdiele

Vor einem Eiscafé in Aurich kam es am Sonntag zu einer Unfallflucht. Gegen 15.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Opel Astra an der Beifahrerseite. Der Wagen stand parallel zur Dornumer Straße auf einem dortigen Parkplatz. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Rechtsupweg - Unfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zu Sonntag hat es in Rechtsupweg einen Unfall gegeben. Ein 30-jähriger Opel-Fahrer fuhr mit seinem Pkw den Ruger Weg in Richtung Runjeweg entlang, als er gegen 4:30 Uhr von der Straße abkam und gegen ein Verkehrsschild prallte. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell