Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in der Baustelle der A 7 mit zwei Verletzten

Hildesheim (ots)

Hotteln (bn). Am 10.09.22, gegen 01:58 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 7 zwischen dem Autobahndreieck Hannover-Süd und der Anschlußstelle Hildesheim-Drispenstedt in der dortigen Baustelle ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Daimler-Benz, zugelassen im Kreis Rotenburg/Wümme, als erstes Fahrzeug den Baustellenbereich in Fahrtrichtung Hildesheim auf dem rechten Fahrstreifen. Es folgte dem Pkw DB ein Opel einer 21-jährigen aus Freiberg am Neckar. Sie fuhren ca. 80 km/h. Zu diesem Zeitpunkt schlief der 23-jährige Beifahrer im Pkw Opel. Den beiden Fahrzeugen folgte der 38-jährige Berufskraftfahrer aus Schrozberg mit seinem Sattelzug. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der unbekannte männliche Fahrer des Daimler-Benz mehrfach kurz die Bremse an seinem Pkw betätigt haben. Aus diesem Grund sei der Fahrer des Sattelzuges in der Baustelle etwas nach links gefahren und habe das Fernlicht kurz eingeschaltet, um sehen zu können, weshalb der Pkw bremst. Unmittelbar danach habe der unbekannte Fahrer des Daimler-Benz deutlich abgebremst. Der Pkw Opel Corsa sei dann durch den Notbremsassistenten abgebremst worden. Dadurch konnte das Auffahren des Pkw Opel auf den Pkw Daimler-Benz verhindert werden. Der Fahrer des Sattelzuges konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw Opel auf. Durch den Aufprall wurde das Heck des Pkw Opel stark eingedrückt. Die Fahrzeugführerin wurde schwer und der Beifahrer leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin wurde mit einem RTW in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Der Pkw mußte abgeschleppt werden. Nach dem Zusammenstoß hielt der Pkw DB an und der männliche Fahrer stieg aus. Der Fahrer habe dann geäußert, daß er weiterfahren müsse, aber später zurückkommen werde. Er setzte dann seine Fahrt fort und kehrte nicht zur Unfallstelle zurück. Es wurde eine Fahrerermittlung an der Halteranschrift über die Polizei Rotenburg veranlaßt. Das Ermittlungsergebnis steht noch aus. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Fahrdaten aus dem Kontrollgerät der Sattelzugmaschine kopiert und durch die Autobahnpolizei ausgewertet. Der Schaden am Pkw Opel und an der Sattelzugmaschine wird auf ca. 40.000 EUR geschätzt.

