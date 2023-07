POL-AUR: Großheide - Unfall mit Linienbus

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sind am Dienstag in Großheide mehrere Personen verletzt worden. Der Linienbus fuhr um kurz nach 12 Uhr auf dem Mittelweg. Als der 19-jährige Busfahrer den Königsweg überqueren wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen einen von rechts kommenden BMW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. In dem BMW wurden der 37-jährige Fahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt. In dem Linienbus aus Großheide wurden der 19-jährige Fahrer und ein siebenjähriges Kind ebenfalls leicht verletzt. Weitere Insassen befanden sich nicht in dem Bus. Im Einsatz waren drei Rettungswagen und ein Notarzt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Schulbus wurde leicht an der Front beschädigt, war aber weiterhin fahrbereit.

