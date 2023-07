Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autos kollidierten

Großheide - Autofahrer in Graben geraten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autos kollidierten

In Aurich-Wallinghausen kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16.10 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit einem VW auf der Wallinghausener Straße und wollte nach rechts in den Hoheberger Weg abbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine entgegenkommende 26-jährige Hyundai-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch den Aufprall wurde der VW auf ein weiteres Auto geschoben. Die 26-jährige Hyundai-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Großheide - Autofahrer in Graben geraten

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Dienstag in Großheide von der Fahrbahn abgekommen. Der 20-Jährige fuhr gegen 1.30 Uhr mit einem Citroen auf der Großheider Straße in Richtung Hage. Nach ersten Erkenntnissen verlor er aufgrund eines Bremsmanövers auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Er landete rechts in einem Graben. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Es wurden ein Zaun und ein Baum beschädigt.

