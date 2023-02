POL-MR: Kirchhain: Größerer Polizeieinsatz

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg: Scheibe eingeschlagen Die Scheibe eines weißen Audi A3 schlugen Unbekannte am Donnerstag, 16. Februar, in der Straße Pilgrimstein ein und gelangten dadurch zwischen 18.20 Uhr und 21.20 Uhr an einen im Auto gelassenen Rucksack. Darin befanden sich technische Geräte, unter anderem ein Laptop. Die Diebe flüchteten mit der Beute im ...

