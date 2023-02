Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe eingeschlagen + Opel touchiert + Außenspiegel beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Scheibe eingeschlagen

Die Scheibe eines weißen Audi A3 schlugen Unbekannte am Donnerstag, 16. Februar, in der Straße Pilgrimstein ein und gelangten dadurch zwischen 18.20 Uhr und 21.20 Uhr an einen im Auto gelassenen Rucksack. Darin befanden sich technische Geräte, unter anderem ein Laptop. Die Diebe flüchteten mit der Beute im Gesamtwert von etwa 1.800 Euro in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Michelbach: Opel touchiert

Ein etwa 2.000 Euro hoher Lackschaden entstand bei einem Unfall auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Straße Stümpelstal. Zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr am Mittwoch, 8. Februar, touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen dort parkenden schwarzen Opel Corsa. Anstatt sich um die Schäden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Außenspiegel beschädigt

In der Georg-Voigt-Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand parkenden schwarzen VW Up. Durch die Kollision am Mittwoch, 15. Februar, zwischen 7.30 Uhr und 17.15 Uhr, entstand dabei ein etwa 100 Euro hoher Schaden am Außenspiegel des VW. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallverursacher, der sich unerlaubt entfernte (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell