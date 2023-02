Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kirchhain: Erst Auto verschmiert dann Zeugen angegriffen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wie er auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Mühlgasse ein parkendes Auto mit Bauschaum beschmierte, beobachte ein aufmerksamer Anwohner am Montagabend (13.02.2023) wenige Minuten vor 20 Uhr einen deutsch ohne Akzent sprechenden, etwa 30 Jahre alten, ungefähr 170 cm großen, ungepflegten Mann mit kräftiger Statur und Vollbart, der bekleidet war mit einer Jacke in Tarnmuster, dunkler Hose und Wollmütze und zudem einen Rucksack bei sich trug. Im Bereich des Verbindungsweges zur Borngasse von dem Zeugen auf sein Handeln angesprochen, besprühte der Unbekannte diesen mit Pfefferspray und drohte dem 49-Jährigen verbal, ihn in mit einem Messer zu verletzten, sollte der Zeuge näher kommen. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Altstadt.

Nun ermittelt die Polizei in Stadtallendorf aufgrund gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06428/93050 zu melden.

